Spor

Trabzonspor Basel'de

11 Aralık 2019 Çarşamba 17:31 - Son Güncelleme 11 Aralık 2019 Çarşamba 17:39

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 6. ve son haftasında Basel ile yapacağı maç için İsviçre'ye geldi.