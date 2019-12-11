Beşiktaş kafilesi İngiltere'ye gitti11 Aralık 2019 Çarşamba 17:29 - Son Güncelleme 11 Aralık 2019 Çarşamba 17:32
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın deplasmanda yapacağı Wolverhampton maçı için İngiltere'ye gitti.
Beşiktaş Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın deplasmanda yapacağı Wolverhampton maçı için İngiltere'ye gitti.
Siyah-beyazlı kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden İngiltere'nin Birmingham şehrine hareket etti.
Gruptan çıkma şansı bulunmayan siyah-beyazlılarda Loris Karius, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Domagoj Vida, Georges-Kevin N'Koudou, Adem Ljajic, Atiba Hutchinson, Burak Yılmaz, Douglas Santos, Dorukhan Toköz ve Kartal Kayra Yılmaz kadroda yer almadı.
Molineux Stadı'ndaki karşılaşma yarın TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Letonya Futbol Federasyonundan hakem Andris Treimanis yönetecek.
Kaynak: AA