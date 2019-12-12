Spor
Atalanta ilk kez son 16'ya kaldı12 Aralık 2019 Perşembe 09:32 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 09:35
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda oynanan 6. hafta maçında Shakhtar Donetsk sahasında İtalyan ekibi Atalanta'yı konuk etti.
Atalanta, deplasmanda Shakhtar Donetsk'i 3-0 yenerek tarihinde ilk defa mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmeyi başardı.
İtalyan ekibine turu getiren golleri, 66. dakikada Castagne, 80. dakikada Pasalic ve 90+4'üncü dakikada Gosens attı.
Grubu 3. sırada bitiren Shakhtar Donetsk ise adını UEFA Avrupa Ligi son 32 turuna yazdırdı.
Kaynak:TRT SPOR
Etiketler: UEFA Şampiyonlar Ligi Atalanta