Fenerbahçe’de forma istikrarı20 Kasım 2019 Çarşamba 14:24 - Son Güncelleme 20 Kasım 2019 Çarşamba 14:28
Fenerbahçe'de bazı futbolcular gösterdikleri istikrar ile ön plana çıkıyor. Geride kalan 11 haftada Altay, Zanka, Ozan, Vedat Muriç ve Tolga tüm müsabakalarda forma giydi.
Fenerbahçe teknik direktör Ersun Yanal, Süper Lig'de geride kalan 11 haftada bazı oyunculardan vazgeçemedi.
Kalede Altay Bayındır ve stoperde Mathias Zanka, 11 maçın tamamında görev yaptı.
Zanka fileleri 2 kez havalandırarak hücuma da katkı sağladı
Santrforun vazgeçilmez ismi Vedat Muriç de tüm lig maçlarında forma giyerken attığı 7 golle takımının en skorer ismi oldu.
11 maç çıkaran Ozan Tufan ve Tolga Ciğerci ise adeta joker görevi üstlendi.
Sağ bek, sağ açık ve orta saha olarak görev Ozan Tufan 1 gol 1 asist; sağ bek, sağ açık, sol açık ve orta sahada yer alan Tolga Ciğerci 2 gol, 2 asist ile oynadı.
Emre, Dirar, Isla, Rodrigues, Moses ve Hasan Ali Kaldırım sakatlıkları, Luiz Gustavo ise geç transfer olması nedeniyle bazı maçları kaçırdı.
Kaynak: TRT SPOR