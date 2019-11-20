Fenerbahçe teknik direktör Ersun Yanal, Süper Lig'de geride kalan 11 haftada bazı oyunculardan vazgeçemedi.

Kalede Altay Bayındır ve stoperde Mathias Zanka, 11 maçın tamamında görev yaptı.

Zanka fileleri 2 kez havalandırarak hücuma da katkı sağladı

Santrforun vazgeçilmez ismi Vedat Muriç de tüm lig maçlarında forma giyerken attığı 7 golle takımının en skorer ismi oldu.

11 maç çıkaran Ozan Tufan ve Tolga Ciğerci ise adeta joker görevi üstlendi.

Sağ bek, sağ açık ve orta saha olarak görev Ozan Tufan 1 gol 1 asist; sağ bek, sağ açık, sol açık ve orta sahada yer alan Tolga Ciğerci 2 gol, 2 asist ile oynadı.

Emre, Dirar, Isla, Rodrigues, Moses ve Hasan Ali Kaldırım sakatlıkları, Luiz Gustavo ise geç transfer olması nedeniyle bazı maçları kaçırdı.

Kaynak: TRT SPOR

