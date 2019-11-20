Sarı Kırmızılılar milli futbolcu için Antalyaspor’un kapısını çalmaya hazırlanıyor. Galatasaray, bu sezonki performansıyla gözden düşen Mariano'yla devre arasında yolları ayırmayı planlıyor.

Breziyalı sağ bekin yerine Nazım Sangare'yi almak isteyen sarı kırmızılılar, böylece yerli kalitesini de yükseltmeyi hedefliyor.

Sezon sonunda Antalya ekibiyle sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray'a gitmek istediği öğrenildi.

İki kulübün, devre arasında masaya oturması bekleniyor

Nazım Sangare, Andorra‘ya karşı ilk kez resmi bir maçta milli formayı giymiş ve performansı ile dikkat çekmişti.

Galatasaray devre arasında Mariano'nun satışını gerçekleştirirse buradan gelecek parayı 25 yaşındaki futbolcunun transferinde kullanmayı amaçlıyor.

Kaynak: TRT SPOR