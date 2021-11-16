Fenerbahçe, son yılların en farklı Galatasaray maçlarından birine çıkacak.

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmadan 1 puan çıkarabilen Vitor Pereira'nın öğrencileri, derbi galibiyetiyle moral bulmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'nin mevcut kadrosundaki futbolcular, sarı lacivertli formayla Galatasaray'a gol atamadı. Fenerbahçe'de eski takımlarında oynarken Galatasaray'a gol atan 4 isim var.

Serdar Aziz, Bursaspor; Filip Novak ve Sosa Trabzonspor, İrfan Can Kahveci de Medipol Başakşehir formalarıyla sarı-kırmızılı ekibin ağlarını sarsmıştı.

23 Nisan 2017'den bu yana ezeli rakibi karşısında kazanamayan Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç da ilk Galatasaray derbisi galibiyetini yaşamak istiyor.

O tarihten bu yana oynanan 8 maçın 6'sı berabere biterken, 2'si Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlandı.

Altay ve Gustavo idmanlara başladı

Can Bartu Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından pas organizasyonlarını yapıldı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Marcel Tisserand ve Nazım Sangare antrenmanın ilk bölümde takımla, ikinci bölümde bireysel çalışmalarla, Luiz Gustavo da bireysel saha çalışmalarıyla günü tamamladı.

Altay Bayındır salon çalışmalarına başlarken, Enner Valencia günü tedavi ile geçirdi. İrfan Can Kahveci ise günü bireysel program dahilinde yaptığı çalışmayla noktaladı.