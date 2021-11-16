İngiltere'de rekor gecesi. 2022 Dünya Kupası Elemeleri son maçında San Marino'yu 10-0 mağlup eden İngilizler, grubu lider bitirerek Katar biletini kaptı.

Gollü gecede İngilizler 57 yıl sonra ilk kez 10 gollü bir galibiyet elde etti. Ada ülkesi, en son 1964 yılında ABD'yi 10-0 mağlup etmişti.

Aynı maçta bir rekor da dört gol atan Harry Kane'den geldi. Kane, İngiltere adına üst üste iki maçta hat-trick yapan dördüncü futbolcu oldu.

Yıldız futbolcu ayrıca 2021 yılı içinde ülkesi adına 13 gole ulaştı ve bir takvim yılı içinde en fazla skor üreten İngiliz futbolcu oldu.

İngiltere teknik direktörü Gareth Southgate ise karşılaşma sonrası Kane'in performansını değerlendirdi.

"Kane'i biraz daha oyunda tutsaydık, İngiltere Milli Takımı gol rekoruna sahip olan Wayne Rooney telefona sarılıp beni arardı."