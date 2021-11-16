Sırbistan Milli Takımı ülkesine çifte sevinç yaşattı. Dünya Kupası elemelerini A Grubu'nda Portekiz'in önünde lider tamamlayan Sırbistan milli takımı ülkesini sevince boğdu.

2022 Katar'da mücadele etme hakkı kazanan Sırbistan Milli Takımı başarısını bir iyilik hareketiyle süsledi.Dusan Tadiç'in kaptanlığını yaptığı milli takım, devletin vereceği 1 milyon euroluk primi bağışlama kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic'in söz verdiği primi futbol federasyonunun hesabına yatırmasından sonra futbolcuların bu kararı kamuoyuyla paylaşıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, prim almaya hak kazanan oyuncular, 1 milyon euroluk primi hasta çocuklar yararına bağışlayacak.

Bağış yapılacak vakfın adı önümüzdeki günlerde açıklanacak. Futbolcuların bu kararı, Sırp basınında 'övgüye değer bir hareket' olarak değerlendirildi.