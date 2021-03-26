Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 08:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'de 2 koronavirüs vakası daha
[Fotoğraf: AA]
Toplam 5 futbolcusunda koronavirüse rastlanan Fenerbahçe Futbol Takımı'nda 2 personelin daha sonucu pozitif çıktı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yaşanan vakalar nedeniyle bugün tüm oyuncularımıza ve teknik heyete yapılan PCR testleri neticesinde, teknik heyetten 1, idari personelden 1 olmak üzere toplam 2 profesyonelimizin sonucu pozitif çıkmıştır. İzolasyon ve tedavi süreçleri başlamıştır." denildi.
Etiketler: Fenerbahçe Koronavirüs
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