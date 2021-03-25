Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 23:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tuzlaspor'da Suat Kaya dönemi
[Fotoğraf: AA]
TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da teknik direktör Suat Kaya ile sözleşme imzalandı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Tuzlaspor'umuza hoş geldin Suat Kaya" denildi.
Suat Kaya'nın, sportif direktör Ali Kanıçok'un katıldığı törende sözleşme imzaladığı belirtilerek, "Suat Kaya'ya 'Hoş geldin' diyor, teknik direktörlük görevinde başarılar diliyoruz" sözleri kullanıldı.
Tuzlaspor, 27. haftası geride kalan ligde 41 puanla 9. sırada yer alıyor.
Etiketler: TFF 1. Lig
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