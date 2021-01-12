Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadelede BB Erzurumspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bu sezon deplasmanda aldığı sonuçlarla dikkat çeken sarı-lacivertliler 3-0'lık skorla hanesine bir deplasman galibiyeti daha yazdırdı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 45+5'te Mert Hakan Yandaş, 48'de Dimitris Pelkas ve 51'de Sinan Gümüş'ten geldi.

Karşılaşma öncesi deplasmanda 6 galibiyet ve birer beraberlikle mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, bu sezon deplasmandaki 7. galibiyetini elde etti. Dış sahada ligin en çok puan toplayan takımı olan sarı-lacivertliler, Erzurum'dan da galibiyetle ayrılarak bu alanda 22 puana ulaştı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 13 puanda kaldı.

İlk yarıdan öne çıkanlar

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

11. dakikada sağ kanattan Cenk Ahmet Alkılıç'ın ortasında, Novikovas'ın dar açıdan vuruşunda top kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

39. dakikada sağ kanattan gelen Cenk Ahmet Alkılıç'ın ceza sahasına gönderdiği topa yükselen Ricardo Gomes'in kafa vuruşunda, top direğinin üzerinden auta çıktı.

45+2. dakikada hızlı çıkan sarı-lacivertli ekip, topu ceza sahasındaki Thiam'a gönderdi. Bu futbolcunun savunma oyuncusu ve kaleciyi geçerek sağ çaprazdan vuruşunda, top kale direğinin yanından auta gitti.

GOL: 45+5. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Emrah Başsan'ın orta sahada kaptırdığı topla çıkan sarı-lacivertli ekipte, ceza sahası içinde Pelkas'ın pasında topla buluşan

Mert Hakan Yandaş'ın vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci Yarı

GOL: 48. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı ikiye çıkardı. Emrah Başsan'ın rakip sahada kaptırdığı topla Fenerbahçeli futbolcular etkili geldi. Sağ taraftan Sinan Gümüş'ün pasında Pelkas ceza alanına girer girmez vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2

50. dakikada Gustavo'nun pasında ceza alanında topla buluşan Mert Hakan Yandaş topa sert vurdu ancak kaleci Kayacan Erdoğan topu çelmeyi başardı.

GOL: 51. dakikada fark üçe çıktı. Sol Kanattan Caner Erkin'in ortasına yükselen Sinan Gümüş kafa vuruşuyla top filelerle buluştu: 0-3

58. dakikada Novikovas'ın havalandırdığı topu ceza sahası içinde göğsüyle yumuşatan Emrah Başsan'ın röveşata vuruşunda top kaleci Altay Bayırdır'da kaldı.

59. dakikada Pelkas'ın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Kayacan Erdoğan topu iki hamlede kontrol etti.

74. dakikada sağ kanattan Cenk Ahmet Alkılıç ceza sahası içine yükselttiği topa kafa vuran Teikeu topu az farkla auta gönderdi.

76. dakikada Pelkas'ın pasında ceza alanına giren Valencia'nın vuruşunda kaleci Kayacan Erdoğan topu kornere çeldi.

90+1. dakikada ceza sahası dışında rakibini geçen Ferdi Kadıoğlu'nun sert şutunda top kaleci Kayacan Erdoğan'da kaldı.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.