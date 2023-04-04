Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 10:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Yüksel Günay'ı andı
[AA arşiv]
Fenerbahçe Kulübü, eski yüksek divan kurulu başkanı Yüksel Günay'ı vefatının 9. yıl dönümünde andı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'mize hizmet ederek 54 yılını geçirmiş, eski yüksek divan kurulu başkanımız Yüksel Günay'ı vefatının 9. yıl dönümünde sevgi ve saygıyla anıyoruz." denildi.
Fenerbahçemize hizmet ederek 54 yılını geçirmiş, eski Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Yüksel Günay’ı sevgi ve saygıyla anıyoruz. pic.twitter.com/t1LvU1BGIe— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 4, 2023
Etiketler: Fenerbahçe
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