Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'mize hizmet ederek 54 yılını geçirmiş, eski yüksek divan kurulu başkanımız Yüksel Günay'ı vefatının 9. yıl dönümünde sevgi ve saygıyla anıyoruz." denildi.

Fenerbahçemize hizmet ederek 54 yılını geçirmiş, eski Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Yüksel Günay’ı sevgi ve saygıyla anıyoruz. pic.twitter.com/t1LvU1BGIe — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 4, 2023