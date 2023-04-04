Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta, bugün oynanan tek maçla tamamlandı.
Ligde 27. haftanın kapanış maçında İstanbulspor, VavaCars Fatih Karagümrük’ü ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip, Diagne'nin golüyle 1-0 kazandı.
Lider Galatasaray puan farkını açtı
Lider Galatasaray, hafta sonunda konuk ettiği Adana Demirspor'u Midtsjö ve Zaniolo’nun golleriyle 2-0 yenerek puanını 63’e yükseltti.
Haftaya 1 maç fazlasıyla Fenerbahçe’nin 6 puan önünde giren sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 yenmesiyle zirvedeki farkı 9 puana çıkardı.
Derbide Beşiktaş 10 kişiyle kazandı
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde siyah-beyazlılar, deplasmanda 10 kişiyle kazandı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe 1-0 önde kapatsa da siyah-beyazlı ekip, 10 kişi kaldıktan sonra bulduğu gollerle sahadan 4-2’lik galibiyetle ayrıldı.
Beşiktaş bu sonuçla, bir sıra üstündeki sarı-lacivertli takımla arasındaki puan farkını da 2’ye indirdi.
Sonuçlar
Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü: 1-0
Trabzonspor-Yukatel Kayserispor: 3-4
Galatasaray-Adana Demirspor: 2-0
HangiKredi Ümraniyespor-Arabam.com Konyaspor: 2-2
Bitexen Giresunspor-Corendon Alanyaspor: 2-2
Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-4
İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-1
Not: Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor'un depremler nedeniyle ligden çekilmesiyle Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa, haftayı maç yapmadan geçti. İki takım da 3-0 hükmen galip sayılacak.
28. haftanın programı
7 Nisan Cuma:
20.30 Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
8 Nisan Cumartesi:
16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)
20.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
9 Nisan Pazar:
16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Sivas 4 Eylül)
20.30 Beşiktaş-Bitexen Giresunspor (Vodafone Park)
10 Nisan Pazartesi:
16.00 Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor (RHG EnerTürk Enerji)
20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
Not: Gaziantep FK ile karşılaşması gereken Adana Demirspor ile Atakaş Hatayspor’u konuk etmesi gereken Corendon Alanyaspor, 28. haftayı hükmen kazanarak geçecek. Galatasaray da haftayı bay geçen ekip olacak.
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