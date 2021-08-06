Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 19:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe yeni transferini duyurdu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fenerbahçe Kulübü, Bursasporlu futbolcu Burak Kapacak'ın transferi için oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağlandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'miz, Bursaspor'da forma giyen Burak Kapacak ve kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi imzalar atılacaktır." denildi.
Bursaspor'un altyapısından yetişen 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 34 maçta 7 gole imza attı.
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