Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 15:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erkek futbolunda bronz madalya Meksika'nın
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkek futbolunda bronz madalyanın sahibi Meksika oldu.
Oyunların 14. gününde Saitama Stadı'nda oynanan karşılaşmada Meksika, ilk yarısını 2-0 önde bitirdiği karşılaşmada Japonya'yı 3-1 mağlup etti ve bronz madalya kazandı.
Londra 2012'de altın madalya alan Meksika, futbolda ikinci olimpiyat madalyasını elde etti.
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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