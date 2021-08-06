Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Merih Demiral Atalanta'ya transfer oldu
İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Atalanta, Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.
Milli defans oyuncusu Merih Demiral, yeni sezonda Atalanta forması giyecek. Bugün sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki oyuncu, Atalanta ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı.
Atalanta'nın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada Türkçe olarak "Hoş geldin Merih" ifadelerine yer verildi.
@Merihdemiral è un nuovo giocatore dell’Atalanta! Hoş geldin, Merih! #Demiral is a new Atalanta player! Welcome, Merih! #GoAtalantaGo pic.twitter.com/82QhThYlPL— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 6, 2021
Etiketler: Transfer Haberleri
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