Milli defans oyuncusu Merih Demiral, yeni sezonda Atalanta forması giyecek. Bugün sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki oyuncu, Atalanta ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı.

Atalanta'nın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada Türkçe olarak "Hoş geldin Merih" ifadelerine yer verildi.

@Merihdemiral è un nuovo giocatore dell’Atalanta! Hoş geldin, Merih! #Demiral is a new Atalanta player! Welcome, Merih! #GoAtalantaGo pic.twitter.com/82QhThYlPL