Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kontrol amacı ile yapılan Covid-19 test sonuçlarına göre Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda 1 sporcunun testi pozitif sonuçlandı.

Erkek voleybol takımında toplam 9 sporcu ve 4 teknik personeli karantina altında yer alıyor.