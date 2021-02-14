Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 15:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Voleybol Takımı'nda koronavirüs vakası
Fenerbahçe Kulübü, erkek voleybol takımında forma giyen bir sporcunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kontrol amacı ile yapılan Covid-19 test sonuçlarına göre Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda 1 sporcunun testi pozitif sonuçlandı.
Erkek voleybol takımında toplam 9 sporcu ve 4 teknik personeli karantina altında yer alıyor.
Etiketler: Fenerbahçe Koronavirüs
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