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Fenerbahçe Vedat Muric için görüşmelere başladı
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçe Kulübü, Kosovalı futbolcu Vedat Muric'in transferi için İtalya'nın Lazio kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Vedat Muric'in transferi için İtalya'nın Lazio kulübüyle görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Etiketler: vedat muris Lazio FenerbahçeSon Güncelleme: 9 Eylül 2020 Çarşamba 23:18
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