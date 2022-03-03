Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Süper Lig'de 28. haftanın maçlarını yönetecek hakemlerin tamamı açıklandı. Ülker Stadı'nda Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Zorbay Küçük düdük çalacak.
4 Mart Cuma:
20.00 Ö.K. Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol
5 Mart Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor - GZT Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Göztepe - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
19.00 İ.H. Konyaspor - Galatasaray: Ali Şansalan
6 Mart Pazar:
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Altay (Atatürk Olimpiyat): Sarper Barış Saka
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker): Zorbay Küçük
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya): Cüneyt Çakır
7 Mart Pazartesi:
20.00 Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has): Suat Arslanboğa
20.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon): Hüseyin Göçek
20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park): Erkan Özdamar
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