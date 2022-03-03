Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Basketbol maçlarında HES sorgulaması sona erdi
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), tüm müsabakalarda HES kodu sorgulaması yapılmadan salonlara seyirci alınacağını açıkladı.
TBF'den yapılan açıklamada, "Koronavirüs Bilim Kurulu'nun 2 Mart Çarşamba günü düzenlediği toplantı, Sağlık Bakanı'mızın açıklamaları, Türkiye Basketbol Federasyonu Sağlık Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda alınan kararla, tüm müsabakalarda HES kodu sorgulaması yapılmadan salonlara seyirci alınacaktır." denildi.
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