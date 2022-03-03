Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 16:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya Grand Prix'si F1 takviminden çıkarıldı
Formula 1 yönetimi, Rusya Grand Prix'sinin sözleşmesini feshederek yarışı takvimden çıkardı.
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası bu yıl 23-25 Eylül'de Soçi'de düzenlenmesi planlanan Rusya Grand Prix'sini iptal eden F1 yönetimi, tutumunu daha da sertleştirdi.
Formula 1'in sözleşmeyi feshetmesiyle Rusya, bundan sonra herhangi bir Formula 1 yarışına ev sahipliği yapamayacak.
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