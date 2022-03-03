Beşiktaş kupaya veda etti
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Yukatel Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, kupaya veda etti. İstanbul'dan tur biletiyle dönen Yukatel Kayserispor, yarı finalde Trabzonspor ile eşleşti.
Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin 6. dakikasında Gavranovic'in golüyle öne geçen Kayserispor'a Beşiktaş, 43. dakikada Valentin Rosier ile cevap verdi ve mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
65. dakikada Cardoso'nun golüyle öne geçen sarı-kırmızılı ekip mücadeleyi 2-1 kazanarak, kupada yarı finale adını yazdırdı.
Kayserispor, yarı finalde Trabzonspor ile mücadele edecek.
Rosier bu sezonki ilk golünü attı
Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Valentin Rosier, bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.
Mücadelenin 43. dakikasında attığı golle Beşiktaş'a beraberliği getiren Fransız futbolcu, 29 resmi mücadelede gol atamamıştı.
Siyah-beyazlı futbolcu geçen sezon Tarsus İdmanyurdu ile oynanan kupa maçında attığı golle kariyerinin ilk resmi golünü kaydetmişti.
Rosier, 62. dakikanın ardından 90+3. dakikada da sarı kart görerek kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Welinton'ın kırmızısı VAR'dan döndü
Beşiktaşlı savunma oyuncusu Welinton, karşılaşmanın 79. dakikasında Gavranovic'e yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart gördü.
Siyah-beyazlı oyuncuların itirazının ardından pozisyonu incelemek için VAR'a giden hakem Halil Umut Meler, Welinton'ın kırmızı kartını iptal etti.
Batshuayi ve Kenan Karaman'a tepki
Beşiktaşlı taraftarlar Kenan Karaman ve Michy Batshuayi'ye tepki gösterdi.
Oyun içinde çeşitli gol pozisyonlarını değerlendiremeyen siyah-beyazlı oyunculardan Kenan Karaman oyundan çıkarken, Batshuayi ise mücadelenin bitmesinin ardından soyunma odasına giderken siyah-beyazlı futbolseverler tarafından yuhalandı.