EA, Rus milli futbol takımı ve tüm Rus kulüplerinin FIFA 22, FIFA Mobile ve FIFA Online'dan çıkarılacağını duyurdu.

EA, duyuruyu bu öğleden sonra, gerçek hayattaki FIFA ve UEFA yönetim organlarının Rusya'nın ulusal tarafının ve oyuncuların bir sonraki duyuruya kadar yasaklanacağını söylemesinden birkaç gün sonra yaptı.

Twitter'dan yapılan açıklamada, "EA Sports, Ukrayna halkıyla dayanışma içinde ve futbol dünyasındaki pek çok ses gibi barış ve Ukrayna çatışmasına son verilmesi çağrısında bulunuyor" denildi.

A statement from EA SPORTS FIFA: pic.twitter.com/v3pZvpblgS — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) March 2, 2022

"FIFA ve UEFA'daki ortaklarımızla uyumlu olarak EA Sports, Rus milli takımını ve tüm Rus kulüplerini EA Sports FIFA ürünlerinden çıkarmak için işlemler başlattı: FIFA 22, FIFA Mobile ve FIFA Online. Ayrıca ilgili değişiklikleri etkin bir şekilde değerlendiriyoruz. oyunlarımızın diğer alanlarına.

"Topluluklarımızı yapılan tüm işlemler hakkında güncel tutacağız ve bu güncellemeler üzerinde çalışırken oyunculara gösterdikleri sabır için teşekkür edeceğiz."

Çok sayıda spor kuruluşu, Rus sporcu ve takımlarının rekabet etmesini yasakladı veya fikstürleri ve turnuvaları Rusya'nın dışına taşıdı.

Milli takımlar ve taraflar özellikle Avrupa'da bir sonraki duyuruya kadar Rusya'ya karşı oynamayı reddetti.

Bu hafta UEFA, Şampiyonlar Ligi finalini Rusya'nın Saint Petersburg kentinden aldı ve FIFA ile birlikte Rus takımlarını tüm uluslararası futboldan men etti.

Futbol dışında, NHL, Rus iş ilişkilerini askıya alan birkaç lig arasında yer alıyor. EA Sports, Rusya'yı NHL 22'den de çıkaracağını söyledi. EA Sports, bunun "önümüzdeki haftalarda" yapılacağını söyledi.