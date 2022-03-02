Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 21:16Son Güncelleme: Kaynak: Chelsea FC
Abramovich: Chelsea'yi satmaya karar verdim
[Fotoğraf: AA]
Rus iş insanı Roman Abramovich, Chelsea'yi satmaya karar verdiğini açıkladı.
Roman Abramovich'in konuya ilişkin açıklaması, kulübün internet sitesinden yayımlandı.
Medyada son günlerde çıkan spekülasyonlara değinmek istediğini belirten Abramovich, her zaman kulübün çıkarlarını en iyi şekilde düşünerek kararlar aldığını vurguladı.
Chelsea'yi satmaya karar verdiğini kaydeden Rus iş insanı, bunun, taraftarların, çalışanların, sponsorların ve ortakların çıkarına olacağına inandığını ifade etti.
Etiketler: Chelsea
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