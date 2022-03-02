Roman Abramovich'in konuya ilişkin açıklaması, kulübün internet sitesinden yayımlandı.

Medyada son günlerde çıkan spekülasyonlara değinmek istediğini belirten Abramovich, her zaman kulübün çıkarlarını en iyi şekilde düşünerek kararlar aldığını vurguladı.

Chelsea'yi satmaya karar verdiğini kaydeden Rus iş insanı, bunun, taraftarların, çalışanların, sponsorların ve ortakların çıkarına olacağına inandığını ifade etti.