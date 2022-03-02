Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah, bordo-mavili kulübün internet sitesinden videolu mesaj yayımladı.

"Bugün 2 Mart, yılın 61. günü. Biz de bu seneden itibaren her yılın 61. gününü Dünya Kasketliler Günü olarak kutlamaya başlıyoruz. Ben de bu sosyal hareketin bir parçası olmaktan son derece mutluyum. Trabzonspor'un değerlerini başımızın üstünde tutmaya devam ediyoruz."

Abdullah Hocamızın #DünyaKasketlilerGünü'ne özel mesajı: "Trabzonspor'un değerlerini başımızın üstünde tutmaya devam ediyoruz!" pic.twitter.com/fY7Kg54ooN — Trabzonspor (@Trabzonspor) March 2, 2022

Trabzonspor Kulübünün, bu sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda, şunlar kaydedilmişti:

"Kasket, bizim için yalnızca bir aksesuar değil, bir duruştur. Nesiller arası bir gelenektir. Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı’nın bizlere yeniden hatırlattığı şanlı tarihimizdir. Bugünden itibaren her yılın 61. gününü #DünyaKasketlilerGünü ilan ediyoruz. Kutlu olsun."