Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 16:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
İspanyol mahkemesinden Mourinho kararı
[Fotoğraf: Reuters arşiv]
İspanya'da Ulusal Mahkeme, teknik direktör Jose Mourinho'nun Real Madrid'i çalıştırdığı döneme (2010-2012) ait olan vergi borcunun 571 bin 73 euroluk kısmını iptal etti.
Mahkeme, Mourinho'ya gelir vergisiyle bağlantılı olarak 2018 yılında verilen para cezasını kısmi iptal etme kararı aldı.
Şu anda İtalya'nın Roma takımını çalıştıran Portekizli teknik adamın yaptığı itirazı kabul eden mahkeme, 881 bin 368 bin euroluk vergi cezasının 571 bin 73 euroluk kısmının iptal edildiğini açıkladı.
Ulusal Mahkeme'nin kararının Yüksek Mahkeme'ye itiraz hakkı saklı bulunuyor.
Etiketler: İspanya
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