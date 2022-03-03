Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 10:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya ve Belarus 2022 Kış Paralimpik Oyunları'ndan men edildi
Uluslararası Paralimpik Komitesi, Rusya ve Belarus'dan sporcuların Pekin'deki 2022 Kış Paralimpik Oyunları'nda yarışmasına izin verilmeyeceğini söyledi.
Uluslararası Paralimpik Komitesi, Rusya ve Belarus'tan gelen sporcuların Pekin'deki 2022 Kış Paralimpik Oyunları'nda yarışmasına izin verilmeyeceğini duyurdu.
Paralimpik Oyunları Başkanı Andrew Parsons, karardan etkilenen sporcuları "hükümetlerin eylemlerinin kurbanları" olarak nitelendirdi.
Pekin'de Rusya'dan 71 ve Belarus'tan 12 yarışmacı yer alacaktı.
2022 Kış Paralimpik Oyunları cuma günü yapılacak açılış töreninin ardından cumartesi günü başlayacak.
Etiketler: 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Belarus Rusya
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