Ukrayna'dan ayrılan sivillerin sayısı her geçen gün katlanarak artıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) verilerine göre, Ukrayna'dan komşu ülkellere geçenlerin sayısı 1 milyonu geçerken, bunun, son yüzyıl içinde yaşanan en hızlı mülteci akını olduğu belirtildi.

Aralarında kadın ve çocukların olduğu sivillerin en çok geçiş yaptığı Polonya'ya gidenlerin sayısı 500 bini geçti.

Günde 100 bine yakın girişin olduğu ülke sınırında yoğunluk oluşurken, Polonya, giriş süresini azaltmak için prosedürleri sadeleştirdi.

Macaristan, Moldova, Slovakya...

Ukrayna'dan ayrılanların en çok gittiği ülkelerden biri olan Macaristan'a 7 günde 116 bin kişi ülkeye giriş yaptı.

Saldırının başladığı günden bu yana 44 bin 540 kişi Romanya'ya, 79 bin kişi Moldova'ya, 71 bin kişi Slovakya'ya, 42 bin 900 kişi de Rusya'ya geçti.

20 bini Çekya'ya, 5 bin 309'u Almanya'ya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine giden mülteci sayısı ise, 69 bin 600'ü aştı.

Ukrayna'dan tahliyeler

Ülkeler de vatandaşlarını Ukrayna'dan tahliye etmeye devam ediyor.

Hindistan yaklaşık 12 bin öğrencinin tahliye edildiğini açıkladı.

Ukrayna'daki 600 öğrencinin tahliyesini gerçekleştiren Çin, bin 700 vatandaşını daha ülkeden çıkaracağını duyurdu.

Lübnan ise aralarında öğrencilerin de bulunduğu Ukrayna'daki bazı vatandaşlarını Romanya üzerinden tahliye etti.