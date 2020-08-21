Fenerbahçe Sosa'yı açıkladı
Fenerbahçe, Arjantinli futbolcu Jose Sosa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Transfer, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabında duyurulurken, Arjantinli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
"Önümüzdeki 2 yıl boyunca formamızı gururla taşıyacak olan Jose Sosa’yla imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor; futbolcumuza Çubuklu ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."
Türkiye'ye 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'a transfer olarak gelen Sosa, 2 yıl geçirdiği siyah-beyazlı ekiple bir kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performansla 2016-2017 sezonunda İtalya'nın Milan takımına transfer olan Sosa, bir yıl sonra tekrar Türkiye'ye Trabzonspor için döndü.
Trabzonspor'da geçirdiği 3 sezonda kaptanlığa kadar yükselen Arjantinli futbolcu, geride kalan yıl 42 resmi maçta 9 gol atıp, 7 golün pasını verdi. Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor'la Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı da gösterdi.
Fenerbahçe'ye hoş geldin Jose Sosa!— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 21, 2020
https://t.co/Q6bNf0RJh7 pic.twitter.com/MP0Ezp9As2
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