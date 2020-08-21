Koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircisiz ve tek maçlı eliminasyon sistemi üzerinden 8'li Final olarak Almanya'da oynanan UEFA Avrupa Ligi'nin final karşılaşmasında İspanyol ekibi Sevilla ile İtalyan temsilcisi Inter karşı karşıya geldi.

Mücadeleye etkili başlayan Inter, 4. dakikada penaltı kazandı. Penaltıyı kazanan Romelu Lukaku, 5. dakikada topun başına gelerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1.

12. ve 33. dakikalarda sahneye çıkan Luuk de Jong, attığı iki kafa golü ile Sevilla'yı öne geçirdi.

35. dakikada Diego Godin yeniden skoru eşitlerken, ilk yarı da 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Müsabakanın ikinci yarısında iki takım da kontrollü oyun tercih ederken, dengeyi 74. dakikada Diego Carlos bozdu. Carlos attığı golle takımını öne geçirdi ve kupanın sahibini tayin etti: 3-2.

Sevilla bu zaferle Avrupa’nın 2 numaralı kupasını tam 6. kez müzesine götürmeyi başardı.

[Fotoğraf: Reuters]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

3. dakikada ceza sahası içine atılan derin pasa hareketlenen Lukaku, bu pozisyonda Diego Carlos’un hareketiyle yerde kalırken hakem penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 5. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Lukaku, düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek takımını öne geçirdi. 0-1

GOL - 12. dakikada sağ kanatta topla buluşan Jesus Navas, ceza sahası içine ortaladı. İnter savunmasından önce uçarak kafayı vuran Luuk de Jong topu ağlara göndererek eşitliği getirdi. 1-1

GOL - 33. dakikada kazanılan serbest vuruşta Ever Banega, arka direğe gönderdi. Bu noktada müsait durumdaki Luuk de Jong kafayla topu uzak köşeye göndererek takımını öne geçirdi. 2-1

GOL - 35. dakikada bu kez duran toptan İnter golü buldu. Brozovic’in ceza sahasına gönderdiği ortada Godin yükselip kafayı vurdu ve topu filelere göndererek maça yeniden eşitlik getirdi. 2-2

45+1. dakikada Banega’nın ceza sahasına gönderdiği ortada Ocampos kafayı vurdu ancak bu kez kaleci Handanovic gole izin vermedi.

[Fotoğraf: Reuters]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

LUKAKU FIRSATI KULLANAMADI 65. dakikada Barella'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Lukaku, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Lukaku'nun vuruşunda kalesinden çıkan Bono gole izin vermedi.

GOL - SEVILLA YENİDEN ÖNDE 74. dakikada Banega'nın kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topa Diego Carlos röveşatayla vuruşunu yaptı. Kale önde topa müdahale etmek isteyen Lukaku, kendi ağlarını buldu ve Sevilla 3-2 öne geçti.

INTER BERABERLİĞE YAKLAŞTI 82. dakikada Sevilla ceza sahasında yaşanan karambolde Moses'ın dokunduğu topa son vuruşu Alexis Sanchez yaptı. Kaleye giden topu Kounde çizgiden çıkardı.

BONO GOLE İZİN VERMEDİ 90+2. dakikada kale önünde topla buluşan Candreva, açıyı iyi kapatan Bono'yu geçemedi.

[Fotoğraf: Reuters]

Stat: RheinEnergie.

Hakemler: Danny Makkelie, Mario Diks, Hessel Steegstra.

Sevilla: Bono, Navas, Kounde, Carlos (Dk. 86 Nemanja Gudelj), Reguilon, Jordan, Fernando, Banega, Suso (Dk. 78 Franco Vazquez), Ocampos (Dk. 71 Munir El Haddadi), Jong (Dk. 85 Youssef En Nesyri).

Inter: Handanovic, Godin (Dk. 90 Antonio Candreva), Vrij, Bastoni, Barella, Gagliardini (Dk. 78 Christian Eriksen), D’Ambrosio (Dk.78 Victor Moses), Brozovic, Martinez (Dk. 78 Alexis Sanchez), Lukaku.

Goller: Dk. 5 Lukaku (penaltıdan), Dk. 35 Godin (Inter), Dk. 12 ve 33 Luuk de Jong, Dk. 74 Diego Carlos (Sevilla)

Sarı kartlar: Dk. 4 Diego Carlos, Dk. 45 Ever Banega (Sevilla), Dk. 41 Nicolo Barella, Dk. 55 Alessandro Bastoni, Dk. 73 Roberto Gagliardini (Inter)

[Fotoğraf: AA]