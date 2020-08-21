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Adanaspor'dan Allahyar için teklif
[Fotoğraf: DepoPhotos]
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Fenerbahçe'nin İranlı futbolcusu Allahyar Sayyadmanesh için teklif yaptı.
TFF 1.Lig'i geçen sezon 21 puanla 17. sırada bitiren Adanaspor, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Turuncu beyazlı ekip Fenerbahçe'nin İranlı futbolcusu Allahyar Sayadmanesh için teklifte bulundu.
İki takım arasında temas kuruldu. Transfer teklifinin nasıl yanıt bulacağının önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
Fenerbahçe, 19 yaşındaki futbolcuyu geçen sezon İstanbulspor'a kiralık göndermişti.
Etiketler: adanaspor Fenerbahçe AllahyarSon Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 22:52
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