Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nda bir idari çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren erkek basketbol takımının teknik, sporcu ve idari kadrosuna Covid-19 testi yapıldığı ifade edildi.

Klinik şikayeti olmayan bir idari çalışanın testinin pozitif çıktığı belirtildi. İdari personelin izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı kaydedildi.