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Galatasaray Doğa Sigorta'da koronavirüs vakası
Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımının idari ekibinden bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nda bir idari çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren erkek basketbol takımının teknik, sporcu ve idari kadrosuna Covid-19 testi yapıldığı ifade edildi.
Klinik şikayeti olmayan bir idari çalışanın testinin pozitif çıktığı belirtildi. İdari personelin izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı kaydedildi.
Basketbol A Erkek Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/8LYBveGCFz— Galatasaray Basketbol (@GSBasketbol) August 21, 2020
Etiketler: koronavirüs Galatasaray Doğa Sigorta basketbolSon Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 23:10
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