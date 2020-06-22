Sarı-lacivertliler, sezonun ikinci yarısında misafir olduğu 6 deplasmandan sadece 1 galibiyet çıkarabildi.

Fenerbahçe, söz konusu maçlarda 1 beraberlik alırken rakiplerine 4 kez boyun eğdi.

Sezonun ikinci yarısına Gaziantep FK deplasmanında başlayan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ettikten sonra oynadığı 5 karşılaşmadan ise sadece 1 puan toplayabildi.

Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında yaşanan mağlubiyetle başlayan süreçte, MKE Ankaragücü, İttifak Holding Konyaspor ve Kasımpaşa'ya yenilirken tek puanını Fraport TAV Antalyaspor'a karşı elde etti.

Konuk olduğu mücadelelerde 14 puan yitiren Fenerbahçe, kalesini gole kapatamazken, son bölümde gol yollarında da etkisiz kaldı.

Deplasmanda son 5 maçta en kötü ikinci ekip

Fenerbahçe, son 5 deplasman maçları baz alındığında en az puan toplayan ikinci ekip oldu.

Sarı-lacivertliler, konuk olduğu son 5 lig deplasmanında 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, bu süreçte 5 mağlubiyet alan BtcTurk Yeni Malatyaspor'un ardından en az puan alan ikinci takım oldu.

Sarı-lacivertliler, kötü istatistiğini Çaykur Rizespor ile paylaştı.

Deplasmanda gole hasret

Fenerbahçe, deplasmanda gol atmakta da oldukça zorlandı.

Sarı-lacivertliler söz konusu dönemde oynadığı 5 karşılaşmada rakip fileleri 4 kez havalandırabildi.

Bu süreçte kalesinde 9 gole engel olamayan Fenerbahçe, son iki deplasmanda ise gol atma başarısı gösteremedi.

Vedat Muric, sustu

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muric, son haftalarda gol yollarında etkisi kaldı.

Sarı-lacivertli ekibe transferi uzun süre konuşulan ve sezona çok iyi bir başlangıç yapan Muric, ikinci yarıda ise performansını kaybetti.

Ligin ilk 19 haftasında 12 gol kaydeden Muric, son 9 haftada ise biri penaltıdan sadece iki gol atabildi.