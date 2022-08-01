Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Yüksek Divan Kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyelere bilet satışı başladı. Yarın saat 15.00'den itibaren Fenerbahçe kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine satışı yapılacak biletlerin, 3 Ağustos Çarşamba günü de aynı saatte genel satışa sunulacağı bildirildi.

Sadece www.passo.com.tr üzerinden yapılacak satışlarda, bilet fiyatları şöyle:

"Kuzey-Spor Toto tribünü 180 lira, Fenerium üst-maraton üst A-I blok 220 lira, Fenerium üst-maraton üst B- H blok 250 lira, Fenerium üst-maraton üst C-G blok 330 lira, Fenerium üst-maraton üst D-F blok 360 lira, Fenerium üst-maraton üst E blok 400 lira, Fenerium alt Avis-maraton alt A-I blok 450 lira, Fenerium alt Avis-maraton alt B-H blok 570 lira, Fenerium alt Avis-maraton alt C-G blok 730 lira, Fenerium alt Avis-maraton alt D-F blok 880 lira, maraton alt E blok 1.100 lira ve Fenerium alt Avis E blok 3 bin 800 lira."