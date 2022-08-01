UEFA'nin internet sitesinde yer alan 25 kişilik kadroda, Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci ve Joao Pedro sakatlıkları nedeniyle yer almadı, daha önce listede bulanan Tisserand ve Pelkas ise kadroya alınmadı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres ve Gustavo Henrique ile daha önce listede yer almayan Mauricio Lemos ile Berisha'nın eklendiği 25 kişilik listede, şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin

Savunma: Gustavo Henrique, Luan Peres, Mauricio Lemos, Filip Novak, Attila Szalai

Orta saha: Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Enner Valencia, Joshua King, Lincoln Henrique, Bruma, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Burak Kapacak, İsmail Yüksek, Emre Mor

Forvet: Mergim Berisha, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya.