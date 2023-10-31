Fenerbahçe sakat oyuncular düşündürüyor

Fenerbahçe’nin en önemli gündemi, Trabzonspor maçı öncesi yaşanan sakatlıklar. Siltaş Yapı Pendikspor mücadelesinin ardından, sakatlığı bulunan oyuncu sayısı arttı.

9. dakikada sakatlanan Fred, devre arasında riske edilmeyerek kenara alınan Becao ve karşılaşmanın son anlarında yerini Miguel Crespo’ya bırakan Samet Akaydın, maçtan sonraki antrenmana katılmadı.

Fred ve Becao yok, Samet Akaydın belirsiz

Tetkikleri yapılan isimlerden Fred ve Becao’nun Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

Samet Akaydın’ın durumu ise yakından takip ediliyor. Stoper hattı için Mert Müldür ve Jayden Oosterwolde’nin de hazırlanıyor.

King ve Serdar Aziz de yok

Diğer yandan arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen Joshua King ve sol ayak bileği iç yan bağlarından operasyon geçiren Serdar Aziz de bir süre takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Norveçli futbolcunun 3, Serdar'ın ise 5-6 hafta sonra takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Mert Hakan Yandaş ve Djiku'dan da kötü haber

Bu arada topuğunda ezilme meydana gelen Mert Hakan Yandaş ve sağ ayak metatars kemiğinde kırık olan Alexander Djiku da Trabzonspor maçında oynamayacak.