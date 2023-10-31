Kasımpaşa kupada 4. tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda Kasımpaşa, 68 Aksaray Belediyespor’u konuk etti.

Lacivert-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Yasin Özcan, 29. dakikada penaltıdan Winck ve 45+2. dakikada Selim Dilli kaydetti.

Kasımpaşa sahadan 3-0 galip ayrılarak adını 4. tura yazdırdı.

GOL - 21. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Selim Dilli'nin soldan kullandığı korner atışında, altıpas önünde Yasin Özcan kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

GOL - 29. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasında Yasin Özcan'ın yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak savunma oyuncusu Erşan Yaşa'nın müdahalesiyle dışarı çıktı.

Hakem İlker Yasin Avcı, Erşan Yaşa'nın topa elle müdahale ettiğini belirterek penaltı noktasını işaret etti. Penaltıyı kullanan Winck, meşin yuvarlağı ağlara göndererek durumu 2-0 yaptı.

GOL - 45+2. dakikada Kasımpaşa bir gol daha attı. Ben Ouanes'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Selim Dilli, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelerle buluşturdu. 3-0

Kasımpaşa, karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.

[Fotoğraf: İHA]

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Mehmet Kapluhan, Şenol Bektaş

Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck (Dk. 46 Gökhan Gül), Omeruo (Dk. 46 Hajradinovic), Yasin Özcan, Duhan Aksu (Dk. 71 Sarp Yavrucu), Saddiki, Ben Ouanes (Dk. 60 Taylan Aydın), Emre Yeşilyurt, Selim Dilli, Erdem Çetinkaya, Fall (Dk. 46 Gomis)

Motolux 68 Aksaray Belediyespor: Ogün Karakaya, Erşan Yaşa (Dk. 46 Yasin Abdioğlu), Bedirhan Özyurt, Emrah Taysı, Hakan Özkan, Efe Niyazi Kurtulmuş (Dk. 74 Osman Bayrak), Serkan Gürses, Erol Zöngür (Dk. 60 Uğur Aygören), Berkay Tanır (Dk. 46 Fatih Somuncu), Cihan Aydın (Dk. 87 Atamer Bilgin), Alpay Aldemir

Goller: Dk. 21 Yasin Özcan, Dk. 29 (Penaltıdan) Winck, Dk. 45+2 Selim Dilli (Kasımpaşa)

Sarı kart: Dk. 26 Hakan Özkan (Motolux 68 Aksaray Belediyespor)

Kemal Özdeş: 3-0 ile turu geçtiğimiz için mutluyum

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, kupaya çok önem verdiklerini dile getirdi.

"3-0 ile turu geçtiğimiz için mutluyum. Bizim için Türkiye Kupası'nın başlangıç maçıydı. Hem kulübümüzün hem de bulunduğumuz ortamın kupada ilerlemesi gerekiyor. Oyuncularıma bir kupa hayali kurmaktan bahsettim. Onlarla kulübümüze ve ortamımıza çok uygun düşecek diye konuştum. Bundan 7 sezon önce, ilk çalıştığım yıl yarı finalde elenmiştik. Şimdi sonuna kadar gitmek gibi bir hayalimiz var."

[Fotoğraf: İHA] [Fotoğraf: İHA]

Kemal Özdeş, maçın ilk yarısında 3 gol bulmalarına rağmen fazla üretken olamadıklarını vurguladı.

"İlk yarıda sadece goller attık. İkinci yarıda daha net gol pozisyonlarına girdik ama gol atamadık. Rotasyonlu bir kadroyla her iki yarıyı oynadık. Oyuncularımın oyun coşkusundan, mücadelelerinden memnunum. Yarından itibaren Galatasaray maçı hazırlıkları başlayacak."

Motolux 68 Aksaray Belediyespor Teknik Direktörü Şaban Yıldırım da tur atlayan Kasımpaşa'yı tebrik etti.

"Kupa bizim için şu aşamada çok önemli değil. Çünkü kadromuz hem lig hem de kupayı oynamaya müsait değil. Sakat ve cezalılarımız var. Bugün elbette kazanmayı istedik ama kupada devam etmek bizim çok önceliğimiz değildi. Takıma yeni geldik. Biraz daha antrenman yapmaya ihtiyacımız var. Bu maçta az süre almış oyuncularımızı görmüş olduk. Bizim adımıza faydalı bir maç oldu. Bizim için önemli olan ligde oynayacağımız maçlar."

Şaban Yıldırım: Kupa bizim için şu aşamada çok önemli değil

[Fotoğraf: İHA] [Fotoğraf: İHA]

Müsabakanın ardından konuşan 68 Aksaray Belediyespor Teknik Direktörü Şaban Yıldırım, yeterli kadroya sahip olmadıkları için takımın önceliğinin lig olduğunu vurguladı.

"Kupa bizim için şu aşamada çok önemli değil. Çünkü kadromuz hem lig hem de kupayı oynamaya müsait değil. Sakat ve cezalılarımız var. Bugün elbette kazanmayı istedik ama kupada devam etmek bizim önceliğimiz değildi. Takıma yeni geldik. Biraz daha antrenman yapmaya ihtiyacımız var. Bu maçta az süre almış oyuncularımızı görmüş olduk. Bizim adımıza faydalı bir maç oldu. Bizim için önemli olan ligde oynayacağımız maçlar."