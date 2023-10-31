34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası başladı

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Fransa, Rusya, Letonya, Almanya, Ukrayna, İngiltere, Kanada, İsveç, Kazakistan, Bulgaristan, ABD, Beyaz Rusya, Moldova ve Estonya'dan 110 yelkenli yat ile 1000 sporcu katılıyor.

İlk gün "Netsel Marina Günü" yarışında yatlar, Netsel Marina'dan sırayla ayrılarak filolarına göre körfeze ve açık denize seyir yapıp, uygun rüzgarın çıkmasını beklerken antrenman turları attı.

[Fotoğraf: AA]

Körfezde yarışan IRC grubundaki yatlar, iki yarış birden gerçekleştirirken, IRCCHR grubunda körfez dışındaki yatlar rüzgar yetersizliği nedeniyle tek yarış yapabildi.

Yelkenciler, iki ayrı filo halinde koy içi ve dışında rakipleriyle yarıştı. Yelkenciler yatlarını, hakem heyetinin belirlediği önceden yerleştirilmiş şamandıraların etrafından dolaştırarak bitiş noktasına ulaşmaya çalıştı.

[Fotoğraf: AA]

Balonlarını körfezde açarak rüzgarla yarışan yatlar, renkli görüntüler oluşturdu. Kıyıdan vatandaşlar ve turistler, yatları ilgiyle izledi.

MIYC Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öznur, yarışları 34'üncü kez yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Öznur, yarışların ilk gününde koy içinde uygun rüzgarda iki yarış birden yaptıklarını aktardı.

"Koy içinde yarışan yelkencilerimiz keyifle karaya döndü. Koy dışında da bir yarışla ilk günü tamamladık. Cumhuriyetimizin 100. yılında 34. kez yat yarış haftasını gerçekleştirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Yarışların ardından Netsel Marina'da kurulan etkinlik alanında ilk gün yarışlarında dereceye giren yat kaptanlarına ve yelkencilere kupaları verildi.

34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, 3 Kasım Cuma günü yapılacak "5. Yarış Günü"yle sona erecek.

Organizasyonun ilk gününde gerçekleştirilen yarışlarda sınıflarında ilk sırayı elde eden yatlar ve kaptanları şunlar:

1. Yarış (Netsel Marina Günü)

IRC1: Matrak2/Orhan Özdaş

IRC2: Fox-L/Aliaksandr Racheuski

IRC3: Team Linea Rossa/Sergey Chevtsov

IRC4: Agile/Alexei Ferederii

IRC5: Looping/Yury Shualov

IRCCHR1: Aldebaran/Egor İgnatenko

IRCCHR2: Rama/Andrei Morozov

IRCCHR3: Capella 2/Dmitry Komarov

IRCCHR4:Cadenza/Evgenii Smirnov

[Fotoğraf: AA]

2. Yarış (Netsel Marina Günü)

IRC1: Lagertha/Sergei Musikhin

IRC2: Technonicol/Vladimir Nikitin

IRC3: Team Linea Rossa/Sergey Chevtsov

IRC4: Symfony/Anton Timakov

IRC5: Looping/Yury Shualov​​​​​​​