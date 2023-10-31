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Spor
DHA 31.10.2023 15:25

"Türk terminatör" Gökhan Seven madalyaya doymuyor

Bilek güreşinde dünya, Avrupa ve Asya birincilikleri olan, "Türk terminatör" lakabı ile tanınan Gökhan Seven, bu kez Suudi Arabistan'da düzenlenen "Dünya Dövüş Oyunları"nda (World Combat Games) kürsünün zirvesinde yer aldı.

"Türk terminatör" Gökhan Seven madalyaya doymuyor
[Fotograf: DHA]

Bebekliğinde geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle tekerlekli sandalye ile yaşamak zorunda kalan Gökhan Seven, sporla hayata tutundu.

Türkiye'nin adını bilek güreşinde (Arm Wrestling) dünyaya duyuran bedensel engelli Seven, her iki kolda sayısız Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Çeşitli sıkletlerde 13 dünya, 12 Avrupa ve 2 de Asya şampiyonluğu olan Seven, son olarak Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 25-29 Ekim tarihlerinde düzenlenen 'Dünya Dövüş Oyunları'na (World Combat Games) katıldı.

Seven, buradaki finalde sol kolda Gürcü, sağ kolda ise Kazak rakibini yenerek 2 altın madalyanın sahibi oldu.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"29'uncu altın madalya oldu"

Bilek güreşinde ilk derecesini 2010'da ABD'de düzenlenen dünya şampiyonasında bronz madalya kazanarak elde ettiğini söyleyen Gökhan Seven, bugüne kadar birçok sporcu yetiştirdiğini belirtti.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Seven, 23 yıldır bilek güreşi yaptığını ifade etti.

"Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 'World Combat Games'e, Dövüş Oyunları'na engelliler kategorisinde ilk kez ben davet edildim. Finalde sol kolda Gürcü, sağ kolda ise Kazak rakibimi yenerek altın madalyanın sahibi oldum. Burada aldığım 2 madalya, üst üste kazandığım 29'uncu altın madalya oldu. Bu da kırılması zor bir rekor olacak sanırım. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında Türk'ün gücünü bir kez daha gösterdiğim için onurlu ve gururluyum. Bileğimin gücü ile aldığım bu 2 madalyayı Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarına armağan ediyorum."

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

​Seven, hem Türkiye'de hem de yurt dışında kendisine birçok lakap takıldığını, bunlardan bazılarının 'Avatar', 'Türk terminatör', 'Çılgın Türk', 'Bileği bükülmez' olduğunu belirtyi.

"Bilek güreşinin olimpiyatlara alınması gündemde. Eğer olimpiyatlara girerse orada da bu sporumu şampiyonluk ile taçlandırıp, bırakmayı düşünüyorum."

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