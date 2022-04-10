İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'deki ilk maçında Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'ı 83-74 mağlup ederek finale yükselen sarı-lacivertli takım, diğer eşleşmede İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibini 74-69'lik skorla geçen Sopron Basket'e karşı şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Avrupa'da kadın basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in şampiyonluk maçı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 17.00'de başladı.

1. çeyrek sonucu: Fenerbahçe Safiport 6-16 Sopron Basket

İlk yarının sonucu: Fenerbahçe Safiport 19-29 Sopron Basket

Temsilcimiz, Sopron Basket karşısında ilk yarıyı geride kapatıyor.



İlk Yarı Sonucu: Sopron Basket 29-19 Fenerbahçe Safiport pic.twitter.com/Fd0MhTUmvS — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) April 10, 2022

Fenerbahçe'nin 4. finali

Fenerbahçe tarihinde dördüncü kez FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde final oynuyor. Sarı-lacivertli takım, daha önce üç kez finalde kaybettiği kupayı bu kez müzesine götürmeye çalışıyor.

Fenerbahçe, 2013'te finalde Rusya'dan UMMC Ekaterinburg'a 82-56, 2014'te Türkiye'de büyük bir rekabet içinde olduğu Galatasaray'a 69-58 ve 2017'de ise Rusya'dan Dinamo Kursk'a 77-63 mağlup olarak ikincilikle yetindi.

Sopron Basket ise ligde bir kez final oynadı. Macar ekibi, 2017-2018 sezonunda finalde karşılaştığı UMMC Ekaterinburg'a yenilerek ikinci oldu.