Rennes, Roazhon Park'ta Fenerbahçe'yi konuk etti. Müsabakayı Belarus Futbol Federasyonundan Aleksei Kulbakov yönetti.

Fenerbahçe'nin gollerini 60. dakikada İrfan Can Kahveci ile 90+2. dakikada penaltıdan Valencia attı.

Rennes'in gollerini ise 52. dakikada Martin Terrier ile 54. dakikada Lovro Majer kaydetti.

Rennes'te Hamari Traore 83. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Jorge Jesus'un öğrencileri, grubunda oynadığı ilk müsabakada Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 yenmeyi başarmıştı.

Teknik direktör Bruno Genesio yönetimindeki ev sahibi Rennes ise ilk hafta AEK Larnaca'yı deplasmanda aynı skorla mağlup etmişti.

Grubun diğer maçında ise AEK Larnaca deplasmanda Dynamo Kiev'i 1-0 yendi.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

7. dakikada ceza yayında İsmail Yüksek'in pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Batshuayi'nin müsait durumunda şutunda kaleci Mandanda topu iki hamlede kontrol etti.

23. dakikada kullanılan uzun taç atışında Fenerbahçe savunmasının arkasına sarkan Terrier'nin indirdiği topla ceza yayında buluşan Bourigeaud'nun sol ayağıyla şutunda top yandan dışarı gitti.

25. dakikada uzun kullanılan taç atışında, ceza sahasında oluşan karambolde top Lincoln’ün önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda altıpasta Batshuayi’ye çarpan top solda İrfan Can Kahveci’nin önüne düştü. İrfan Can’ın vuruşunda top ağlarla buluştu, hakem gol kararı verdi. Ancak VAR incelemesi sonrasında gol kararı iptal edildi.

44. dakikada Batshuayi'nin pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan King'in sert şutunda top yandan dışarı çıktı.

İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Stat: Roazhon Park

Hakemler: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko (Belarus)

Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Meling, Bourigeaud, Ugochukwu, Majer, Sulemana, Terrier, Gouiri.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Szalai, Peres, Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Lincoln Henrique, İrfan Can Kahveci, King, Batshuayi.