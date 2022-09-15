Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Kızılyıldız ağırladı. Karşılaşmayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetti.

Gruptaki ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımına deplasmanda 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, Kızılyıldız'ı yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri, 16. dakikada Marek Hamsik ile 68. dakikada Trezeguet filelerle buluşturdu.

Kızılyıldız'ın tek golünü ise 89. dakikada Nikolic kaydetti. Öte yandan Kızılyıldız'da, Kangwa 63. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Grubun diğer maçında ise Ferencvaros deplasmanda Monaco'yu 1-0 yendi.

[Fotoğraf: Reuters]

Bin 119 günlük galibiyet hasreti sona erdi

Trabzonspor, Avrupa kupalarında bin 119 günlük galibiyet hasretine son verdi.

Avrupa Kupaları'nda son galibiyetini, 22 Ağustos 2019 tarihinde Yunanistan ekibi AEK'ya konuk olduğu UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 3-1'lik skorla Karadeniz ekibi, ardından maç kazanamadı.

Trabzonspor, Avrupa kupalarında oynadığı son 14 karşılaşmada 10 mağlubiyet, 4 beraberlik almıştı.

[Fotoğraf: Reuters]

Abdullah Avcı ile ilk galibiyet

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde UEFA Konferans Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 2 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 1 olmak üzere 7 karşılaşmaya çıktı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 4 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

Bordo-mavililer, Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde Norveç'in Molde takımı ile eşleşti. İlk maçta sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, penaltılarla turu geçti.

Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşılaşan Karadeniz ekibi, sahasında 2-1 deplasmanda da 3-0'lık sonuçlarla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag'a ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup olurken, sahasında golsüz berabere kalarak bu organizasyona veda etti.

[Fotoğraf: Reuters]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

15. dakikada sağdan Bakasetas'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, savunmanın kafayla uzaklaştırmak istediği top ceza alanı dışındaki Trezeguet'in önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Borjan, güçlükle topu kornere çeldi.

GOL - 16. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Trezeguet'in soldan ortasında, arka direkte uygun durumdaki Hamsik, altı pas içinde uçarak kafayla topu filelere gönderdi. 1-0

33. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına hareketlenen Bukari'nin şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

64. dakikada Kızılyıldız'da ikinci sarı kartını gören Kangwa, kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

68. dakikada Trabzonspor, skoru 2-0 yaptı. Bakasetas'ın pasında, ceza alanına giren Trezeguet'in sert şutunda top kaleci Borjan'ın sol üst köşesinden filelerle buluştu.

79. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Abdülkadir Ömür, sakatlanarak sedye ile sahaya terk etti.

83. dakikada Umut Bozok'un ceza alanı sağ çaprazından sert şutunda kaleci Borjan, topu çeldi.

85. dakikada Trezeguet'in pasında, ceza alanı içinde Lahtimi'nin vuruşunda, top kaleci Borjan'da kaldı.

89. dakikada konuk takım farkı 1'e indirdi. Mustapha'nın pasında, penaltı noktasının gerisindeki Nikolic, yerden düzgün vuruşunda topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: Reuters]

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Sascha Stegeman, Christian Gittelmann, Mark Borsch (Almanya)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen (Dk. 70 Vitor Hugo), Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik (Dk. 61 Enis Bardhi), Bakasetas, Trezeguet, Djaniny (Dk. 79 Umut Bozok), Gomez (Dk. 61 Abdülkadir Ömür (Dk. 79 Lahtimi))

Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic, Kanga (Dk. 84 Pankov), Kangwa, Sanogo (Dk. 59 Ibrahim Mustapha), Smic (Dk. 46 Aleksandar Katai), Bukari (Dk. 70 Veljko Nikolic), Pesic (Dk. 59 Kalifa Coulibaly)

Goller: Dk. 16 Hamsik, Dk. 68 Trezeguet (Trabzonspor), Dk. 89 Nikolic (Kızılyıldız)

Sarı kartlar: Dk. 6 Kangwa, Dk. 52 Sekou Sanogo, Dk. 83 Katai (Kızılyıldız), Dk. 50 Jorge Djaniny, Dk. 90 Eren Elmalı (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 63 Kangwa (Kızılyıldız)

Abdullah Avcı: Bugün bir kıvılcıma ihtiyacı vardı. Bunu yakaladık

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, son 2 maçta oyun anlamında eksikleriyle alakalı çalışmalar yaptıklarını belirtti.

"Maç öncesi teknik olarak eksikler üzerinden hem analizde hem pratikte çalışmalarla geri bildirim toplantısı yaptık. Rakibin de bazen 5'li karşılamasında da 4'lü karşılamasına da çalıştık, hazırlık yaptık. Oyuna rakip 5'li başladı. Özellikle son 2 maçta çıkardığımız analizlerde beklerimizin dengeli kompakt kalmasına sağladık. Topa sahip olarak rakibe baskı yaparak geçişte topun arkasına geçerek merkeze kenara yönlendirerek oyunun büyük bölümünü doğru oynadık. Rakibin 10 kişi kalmasından sonra topa biraz daha fazla sahip olduk. Son 11-10 bölümde bize yakışmayacak bir gol oldu. Maç 11-10, 11-9 da olsa, 3-0, 4-0 olsa futbol anı he anı doğru oynamanız gerekiyor. Çünkü oyun sizi cezalandırıyor."

[Fotoğraf: AA]

Avcı, geçen seneden şampiyon olan takım olduklarını ancak 5 sakat, 4 de takımdan ayrılan oyuncularının bulunduğunu dile getirdi.

"Şampiyon takıma gelen oyuncuların duygusu oluyor, kendini ispat ederek bir an önce takıma katkı sağlamak istiyorlar. Duyguların karıştığı özellikle son 2 haftada kopmalar yaşadık. Son bölüm hariç oyunun genelinden çok memnunum. Bugün Avrupa Liginde tekrar varlığımızı hissettirdik. Her kulvarda yarışmak istiyoruz. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Taraftara da bugün bir teşekkür ediyoruz. Özellikle son zamanlarda yaratılan suni gündemde bana ekibime takıma destek oldular. Taraftarlarla bağımız çok güçlü. Bu şehrin enerjisi var, bunu pozitif yönde kullanalım. 3 gün sonra yoğun tempoda 12. maçımıza çıkacağız. Taraftarlar destek olsun kazanıp milli takım arasına nefes alarak girmek istiyoruz."

Bordo-mavili oyuncular ile kaybedilen iki maçtan sonra zihinsel ve iletişim olarak birebir ekibiyle birlikte görüşmeler yaptıklarını anlatan Avcı, "Takımın potansiyeli var. Bugün bir kıvılcıma ihtiyacı vardı. Bunu yakaladık diye düşünüyorum." dedi.

Avcı, takımdaki sakatlıklarla ilgili bilgi verdi.

"Yusuf Yazıcı, pazar günü bizimle olmayacak. 'Risk almayalım' dedik. Önümüzdeki hafta itibarıyla takımla çalışmalara başlayacak. Larsen'in ise daha iç yan bağında problem vardı. Abdülkadir Ömür'ün mide sorunu oldu."

Karşılaşmada 1 gol atan, 1 asist yapan Trezeguet'in potansiyeli olan bir futbolcu olduğunu belirten Avcı, bugün varlığını hissettirdiğini kaydetti.

Milos Milojevic: Trabzonspor, çok kaliteli takım

[Fotoğraf: Reuters]

Kızılyıldız'ın teknik direktörü Milos Milojevic, Trabzonspor'un çok iyi ve güçlü bir takım olduğunu belirtti.

"Pahalı bir takım. Bazen belki ona göre değerlendirmemek gerekiyor ama o da gösterge. Çok kaliteli takım. Trabzonspor ve Monaco'yu kıyaslamak bana düşmez. Sahada daha çok enerji göstermeliyiz."

Milojevic, daha agresif oynamak istediklerini ifade etti.

"Özellikle Siopis ve Hamsik üzerinde baskı kurmak istedik. Maalesef bunu gerçekleştiremedik. Artık kaybetmemiz gerekiyor. Umarım daha iyi devam edeceğiz."