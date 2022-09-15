Demir Grup Sivasspor, Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda CFR Cluj ile karşılaştı. Müsabakayı Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetti.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 28. dakikada Max Gradel'in penaltıdan attı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında İsveç'in Malmö ekibine 2-0 yenilerek elenen ve yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam eden Sivasspor, gruptaki ilk maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 1-1 berabere kalmıştı.

G Grubu'nda Demir Grup Sivasspor, Slavia Prag, CFR Cluj ve Kosova temsilcisi Ballkani'nin birer puanı bulunuyor.

Grubun diğer maçında ise Slavia Prag, Ballkani'yi 3-2 yendi.

Spor Toto Süper Lig'i geçen sezon 54 puanla 10. sırada tamamlayan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı ilk kez kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna katılma hakkını elde etmişti.

Avrupa kupalarında daha önce 23 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 7'sini kazandı, 3'ünde berabere kaldı, 13 kez sahadan yenik ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 23 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 44 gole engel olamadı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

15. dakikada Yeboah'ın sağdan ortasına Janga altı pas önünde vurdu, savunmaya çarpıp yükseklik kazanan top kornere çıktı.

25. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Sağdan kullanılan köşe vuruşunda Yeboah arka direkte kafayla vurdu, direkten dönen meşin yuvarlağı Muhar bir kez daha kaleye gönderdi, Charisis çizgi üstünde omzuyla müdahale ederek golü önledi.

GOL - 27. dakikada Sivasspor penaltı kazandı. Sabia'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Angielski, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. 28. dakikada topun başına geçen Gradel topu ağlara gönderdi. 0-1

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

62. dakikada Manea'nın ceza yayı önünden sert şutunda kaleci Ali topu kurtardı.

72. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan N'Jie'nin uzak mesafeden şutunda top dışarı çıktı.

74. dakikada Charisis soldan çalımlarla ceza sahasına girerek şutunu çekti, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

81. dakikada Gradel'in savunmanın arasından attığı pasla soldan ceza sahasına giren Angielski'nin müsait pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.

88. dakikada ceza yayı yakınında topu önünde bulan Paun'un şutunu kaleci Ali son anda kornere çeldi.

Karşılaşmayı Sivasspor 1-0 kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Dr. Constantin Radulescu

Hakemler: Allard Lindhout, Mario Diks, Erwin Zeinstra (Hollanda)

CRF Cluj: Scuffet, Manea (Dk. 78 Braun), Burca, Matias, Camora, Deac (Dk. 56 Paun), Adjei-Boateng (Dk. 78 Buş), Muhar, Yeboah, Janga (Dk. 69 Malele), Petrila (Dk. 56 Bordeianu)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Charisis, Ahmed Musa (Dk. 57 N'Jie), Sabia (Dk. 90+6 Mehmet Albayrak), Gradel, Angielski (Dk. 84 Caner Osmanpaşa)

Gol: Dk. 28 Gradel (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 18 Uğur Çiftçi, Dk. 85 Ali Şaşal Vural, Dk. 90 Ulvestad (Demir Grup Sivasspor), Dk. 60 Camora, Dk. 90+5 Burca (CFR Cluj)