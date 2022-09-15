Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe 19:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivasspor'un formaları kayboldu
UEFA Konferans Ligi G Grubu'nun ikinci haftasında Romanya ekibi CFR Cluj ile deplasmanda karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, formalarının kaybolduğunu açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "CFR Cluj ile oynayacağımız maç için Romanya'ya gelen Demir Grup Sivasspor'umuzda maçta giyeceğimiz formalarımızın bulunduğu malzeme sandığı Cluj Havaalanı'nda kaybolmuştur. Tüm aramalara rağmen forma sandığı bulunamayınca takımımız, UEFA'dan aldığı izinle alternatif forma ile sahaya çıkacaktır." denildi.
CFR Cluj ile oynayacağımız maç için Romanya'ya gelen Demir Grup Sivasspor'umuzda, maçta giyeceğimiz formalarımızın bulunduğu malzeme sandığı Cluj Havaalanı'nda kaybolmuştur.— Demir Grup Sivasspor (@Sivasspor) September 15, 2022
Tüm aramalara rağmen forma sandığı bulunamayınca takımımız alternatif forma ile sahaya çıkacaktır. pic.twitter.com/hSSozHqUlE
Etiketler: Sivasspor
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