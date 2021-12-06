Fenerbahçe Çaykur Rizespor karşısında önemli bir galibiyet aldı.

Rakibini 4-0 yenen sarı lacivertlilerde, fileleri havalandıran ilk isim Mergim Berisha oldu.

Berisha, bu sezon tüm kulvarlarda 3'üncü golünü kaydetti.

Serdar Dursun ise Çaykur Rizespor karşısında 28 dakikada 3 gol birden atmayı başardı.

4'üncü defa kalesini kapattı

Milli futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 5'inci kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe'de Serdar Dursun'dan önce en son hat trick yapan isim, İspanyol golcü Roberto Soldado'ydu.

Diğer yandan bu sezon ligde ilk kez bir maçta 4 gol atma başarısı gösteren sarı lacivertliler, 4'üncü defa kalesini rakiplerine kapattı.

Ligde 8'inci galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 27'ye yükseltmiş oldu.