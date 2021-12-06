Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 13:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe nefes aldı
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u farklı geçen Fenerbahçe moral buldu. Sarı lacivertliler, ligde bu sezon ilk kez 4 gol atma başarısı gösterdi.
Fenerbahçe Çaykur Rizespor karşısında önemli bir galibiyet aldı.
Rakibini 4-0 yenen sarı lacivertlilerde, fileleri havalandıran ilk isim Mergim Berisha oldu.
Berisha, bu sezon tüm kulvarlarda 3'üncü golünü kaydetti.
Serdar Dursun ise Çaykur Rizespor karşısında 28 dakikada 3 gol birden atmayı başardı.
4'üncü defa kalesini kapattı
Milli futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 5'inci kez fileleri havalandırdı.
Fenerbahçe'de Serdar Dursun'dan önce en son hat trick yapan isim, İspanyol golcü Roberto Soldado'ydu.
Diğer yandan bu sezon ligde ilk kez bir maçta 4 gol atma başarısı gösteren sarı lacivertliler, 4'üncü defa kalesini rakiplerine kapattı.
Ligde 8'inci galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 27'ye yükseltmiş oldu.
Etiketler: Fenerbahçe Süper Lig
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