Fenerbahçe Maribor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi

Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı İngiliz hakem Robert Jones yönetiyor.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Süper Lig'de geçen sezonu ikinci tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılım hakkı elde eden sarı-lacivertli ekip, organizasyona 2. eleme turundan başladı. Sezona yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde giren Fenerbahçe, bu turda Moldova temsilcisi Zimbru'yu 5-0 ve 4-0'lık skorlarla eledi.

Maribor ise Slovenya Ligi'ni 3. sırada bitirerek 3. numaralı kupaya katılım hakkı aldı. Birinci eleme turunda Malta'nın Birkirkara takımını 1-1 ve 2-1'lik skolarla geçen Maribor, 2. eleme turunda Lüksemburg ekibi Differdange'yi 1-1'in rövanşında uzatmada 4-3 yenerek tur atladı.

Müsabakanın rövanşı, 17 Ağustos Perşembe günü Slovenya'da oynanacak.

İlk yarının önemli anları

15. dakikada maçtaki ilk tehlike Maribor kalesinde yaşandı. İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Dzeko topu göğsüyle yumuşatıp, çaprazdan şutunu çekti. Ancak kaleci Jug, meşin yuvarlağı kornere yolladı.

35. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Zajc, ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Dzeko, kale sahası önünde kafayı vurdu ancak kaleci Jug uzanarak topu kontrol etti.

39. dakikada İsmail Yüksek'in kafa pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ferdi, meşin yuvarlağı kale sahası önündeki Zajc'a çıkardı. Bu futbolcunun gelişine yerden şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

45. dakikada kullanılan korner atışında Maribor defansının uzaklaştıramadığı top Peres'te kaldı. Bu futbolcunun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan İsmail Yüksek'in vuruşunda, savunmaya çarpan top direğin yanından kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Becao, Peres, Ferdi Kadıoğlu, Zajc, İsmail Yüksek, Tadic, İrfan Can Kahveci, King, Dzeko

Maribor: Jug, Watson, Pihler, Uskokovic, Milec, Lorber, Repas, Urata, Kolar, Brnic, Jakupovic

Stat: Ülker

Hakemler: Robert Jones, Ian Hussin, Wade Smith (İngiltere)

Sarı kartlar: Dk. 10 Peres (Fenerbahçe), Dk. 35 Repas, Dk. 43 Urata (Maribor)