Süper Lig'in özetleri TRT Spor'da

Sezon boyunca oynanacak 380 maçın özet görüntüleri TRT Spor'dan ekrana gelecek.
Ayrıca Süper Lig'deki tüm karşılaşmalar da canlı yayınla TRT Radyo 1'de dinleyiciyle buluşacak.
Trendyol 1. Lig'in tüm maçları ise TRT Spor'da canlı yayımlanacak.
Futbolseverlere müjde!— Zahid SOBACI (@zahidsobaci) August 10, 2023
Futbolda heyecan yine #TRT'de yaşanacak.
2023 - 2024 sezonu Trendyol Süper Lig maç özetleri ve Trendyol 1. Lig canlı maç yayınları sadece @trtspor’da, Trendyol Süper Lig maçlarının radyo yayınları @TRTRadyo1'de! pic.twitter.com/7xwGX7u9PE