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Spor
AA 10.08.2023 18:19

Süper Lig'in özetleri TRT Spor'da

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda haftanın maçlarının özet görüntüleri TRT Spor'da yayımlanacak.

Süper Lig'in özetleri TRT Spor'da

Sezon boyunca oynanacak 380 maçın özet görüntüleri TRT Spor'dan ekrana gelecek.

Ayrıca Süper Lig'deki tüm karşılaşmalar da canlı yayınla TRT Radyo 1'de dinleyiciyle buluşacak.

Trendyol 1. Lig'in tüm maçları ise TRT Spor'da canlı yayımlanacak.


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