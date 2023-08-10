Çaykur Rizespor Bosna Hersek Milli oyuncu Dal Varesanovic'i transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 22 yaşındaki Bosna Hersek Milli Takımı oyuncusu Dal Varesanovic'in, kendisini 3+1 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.
Açıklamada, "Yeni transferimiz Varesanovic'e 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Çaykur Rizespor’umuz, Bosna Hersek Premijer Liga takımı FK Sarajevo forması giyen Dal Varesanovic’i kadrosuna kattı.— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) August 10, 2023
Sağlık kontrolünden geçen 22 yaşındaki Bosna Hersek Milli takım oyuncusu Dal Varesanovic, kendisini 3+1 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi… pic.twitter.com/Qf8aH9kSwZ