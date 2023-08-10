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Spor
AA 10.08.2023 18:02

Çaykur Rizespor Bosna Hersek Milli oyuncu Dal Varesanovic'i transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Bosna Hersek'in Saraybosna takımından Dal Varesanovic'i kadrosuna kattı.

Çaykur Rizespor Bosna Hersek Milli oyuncu Dal Varesanovic'i transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 22 yaşındaki Bosna Hersek Milli Takımı oyuncusu Dal Varesanovic'in, kendisini 3+1 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Varesanovic'e 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.


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