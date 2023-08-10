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Spor
TRT HABER/AA 10.08.2023 21:00

Fenerbahçe Maribor’u 3-1 mağlup etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçını Fenerbahçe, Slovenya temsilcisi Maribor’u 3-1 mağlup etti.

Fenerbahçe Maribor’u 3-1 mağlup etti
[Fotograf: AA]

Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı İngiliz hakem Robert Jones yönetti.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın, ikinci yarısında 59. dakikada Becao, 62. dakikada İrfan Can Kahveci 72. dakikada Strajnar(Maribor) ve 90+3. dakikada Tadic’in attığı gollerle 3-1 kazandı.

Süper Lig'de geçen sezonu ikinci tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılım hakkı elde eden sarı-lacivertli ekip, organizasyona 2. eleme turundan başladı. Sezona yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde giren Fenerbahçe, bu turda Moldova temsilcisi Zimbru'yu 5-0 ve 4-0'lık skorlarla elemişti.

Maribor ise Slovenya Ligi'ni 3. sırada bitirerek 3. numaralı kupaya katılım hakkı aldı. Birinci eleme turunda Malta'nın Birkirkara takımını 1-1 ve 2-1'lik skolarla geçen Maribor, 2. eleme turunda Lüksemburg ekibi Differdange'yi 1-1'in rövanşında uzatmada 4-3 yenerek tur atladı.

Müsabakanın rövanşı, 17 Ağustos Perşembe günü Slovenya'da oynanacak.

İlk yarının önemli anları

15. dakikada maçtaki ilk tehlike Maribor kalesinde yaşandı. İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Dzeko topu göğsüyle yumuşatıp, çaprazdan şutunu çekti. Ancak kaleci Jug, meşin yuvarlağı kornere yolladı.

35. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Zajc, ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Dzeko, kale sahası önünde kafayı vurdu ancak kaleci Jug uzanarak topu kontrol etti.

39. dakikada İsmail Yüksek'in kafa pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ferdi, meşin yuvarlağı kale sahası önündeki Zajc'a çıkardı. Bu futbolcunun gelişine yerden şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

45. dakikada kullanılan korner atışında Maribor defansının uzaklaştıramadığı top Peres'te kaldı. Bu futbolcunun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan İsmail Yüksek'in vuruşunda, savunmaya çarpan top direğin yanından kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarının önemli anları

Gol 58. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ köşeden Szymanski'nin kullandığı kornerde iyi yükselen Becao kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.


Gol 62. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Szymanski, pasını İrfan Can Kahveci'ye aktardı. İrfan Can Kahveci'nin altıpas içinden boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

Gol 72. dakikada Maribor farkı 1'e indirdi. Ani gelişen atakta Ilicic'in pasında sol kanattan ceza sahası içine giren Strajnar, kaleci ile karşı karşıya kadı pozisyonda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

80. dakikada Tadic'in ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Batshuayi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90+2. dakikada Kent, Antolin'in müdahalesi ile ceza sahsı içinde yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Robert Jones, penaltı noktasını gösterdi.

Gol 90+3. dakikada topun başına geçen Tadic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Altay - Osayi-Samuel, Becao, Peres, Ferdi, Zajc (Dk. 66 Crespo), İsmail, İrfan Can (Dk. 84 Kent), Tadic, King (Dk. 46 Szymanski), Dzeko (Dk. 67 Batshuayi)

Maribor: Jug - Watson, Pihler (Dk. 56 Ilicic), Uskokovic, Milecc, Lorber, Repas (Dk. 69 Antolin), Urata (Dk. 46 Strajnar), Kolar (Dk.83 Zinic), Brnic (Dk.69 Karic), Jakupovic

Stat: Ülker

Hakemler: Robert Jones, Ian Hussin, Wade Smith (İngiltere)

Goller: Dk. 58 Becao, Dk. 62 İrfan Can Kahveci, Dk.90+3 Tadic (P) (Fenerbahçe) - Dk. 72 Strajnar (Maribor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Peres (Fenerbahçe), Dk. 35 Repas, Dk. 43 Urata (Maribor)

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