Bu sezon Başkan Ali Koç'un önderliğinde iddialı bir futbol yapılanmasına giderek hedefi bütün kupaları kazanmak olarak belirleyen sarı lacivertlilerde camia birlik içinde.

Futbol takımının kalitesinin yükselmesi taraftarları heyecanlandırırken, Samandıra'da da disiplinli ve sistematik bir çalışma var. Oyuncuların antrenmanlardaki ciddiyeti ve hırsı uzun lig maratonu öncesi teknik direktör Erol Bulut'u memnun ediyor.

Bulut'un antrenman metotlarındaki yenilikler ve saha içi organizasyon çalışmaları da oyuncu grubunun verimliliğini artırmada önemli faktörler arasında yer alıyor.

Futbolcularda hazırlık maçlarında gözlenen eksikler ve geliştirilmesi gereken taraflar da video toplantılarla mercek altına alınıyor.

Sarı-lacivetli takımda çalışma temposu artarken yardımlaşma da en üst seviyeye çıkmış durumda. Tecrübeli oyuncular antrenmanlarda gençlere sık sık tavsiyelerde bulunup, yapmaları gerekenler konusunda yardımcı oluyor.

Jose Sosa özel programla çalışıyor

Fenerbahçe'de son yaptırdığı koronavirüs testi negatif çıkan Arjantinli yıldız Jose Sosa, özel program dahilinde çalışmalarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki orta saha Jose Sosa'nın sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde özel program dahilinde çalışma yaptığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıklarına tesislerde yapacağı antrenmanla devam edeceği bildirildi.